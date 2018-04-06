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Bir yıl önce yaralandığı Hakkari'ye gönüllü gitti, şehit düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:55 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Bir yıl önce yaralandığı Hakkari'ye gönüllü gitti, şehit düştü

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki baba evine ateş düştü. Yalap'ın geçen yıl PKK saldırısında yaralandığı ve gönüllü olarak yeniden bölgeye gittiği ortaya çıktı.
Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Şentepe üs bölgesinde yakınların operasyonda bulunan askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Uzman Çavuş Yalap'ın şehit olduğu haberi memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyüne ateş düşürdü.
1 YIL ÖNCE YARALANMIŞ
Bugün şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Çukurca'da 26 Mayıs 1017 günü PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. Yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören Yalap'ın daha sonra yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi.

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Bir yıl önce yaralandığı Hakkari'ye gönüllü gitti, şehit düştüBir yıl önce yaralandığı Hakkari'ye gönüllü gitti, şehit düştü

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