HABER

Bir yılda 2 milyonluk hırsızlık yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 14:00 | Son Güncelleme

Kayseri polisi, bir firmaya ait depodan bir yılda 2 milyon TL değerinde 491 adet LCD televizyon ve beyaz eşya çalan iki kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait depoda son bir yılda içinde toplamda 2 milyon TL değerinde 491 adet LCD televizyon ve beyaz eşya çalındığının ihbar edilmesi üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldı.Yapılan çalışmalarda çalınan eşyaların bir kısmının bulunduğu depo belirlenerek, arama yapıldı.

Kayseri polisi, bir firmaya ait depodan bir yılda 2 milyon TL değerinde 491 adet LCD televizyon ve beyaz eşya çalan iki kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait depoda son bir yılda içinde toplamda 2 milyon TL değerinde 491 adet LCD televizyon ve beyaz eşya çalındığının ihbar edilmesi üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda çalınan eşyaların bir kısmının bulunduğu depo belirlenerek, arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 adet çalıntı LCD televizyon ele geçirilirken, 5 farklı adreste yapılan aramalarda ise 4 adet beyaz eşya ele geçirildi.
Polis ekipleri ele geçirilen eşyalar ile çalınan eşyaların seri numaralarının aynı olduğunu belirleyerek hırsızlık şüphelisi Faruk K. (31) ve Umut Ç.’yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında firmanın deposundan bir yıl boyunca televizyon ve beyaz eşya çaldıklarını itiraf ederken, çalınan malların büyük bir çoğunluğunu farklı illerde başka mağazalara sattıklarını ve paraları eğlence mekanlarında harcadıklarını anlattı.
Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!
Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı! Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Erken seçim kararı gece yarısı alındıErken seçim kararı gece yarısı alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.