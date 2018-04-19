Bir yılda 2 milyonluk hırsızlık yaptılar

Kayseri polisi, bir firmaya ait depodan bir yılda 2 milyon TL değerinde 491 adet LCD televizyon ve beyaz eşya çalan iki kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait depoda son bir yılda içinde toplamda 2 milyon TL değerinde 491 adet LCD televizyon ve beyaz eşya çalındığının ihbar edilmesi üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda çalınan eşyaların bir kısmının bulunduğu depo belirlenerek, arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 adet çalıntı LCD televizyon ele geçirilirken, 5 farklı adreste yapılan aramalarda ise 4 adet beyaz eşya ele geçirildi.

Polis ekipleri ele geçirilen eşyalar ile çalınan eşyaların seri numaralarının aynı olduğunu belirleyerek hırsızlık şüphelisi Faruk K. (31) ve Umut Ç.’yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında firmanın deposundan bir yıl boyunca televizyon ve beyaz eşya çaldıklarını itiraf ederken, çalınan malların büyük bir çoğunluğunu farklı illerde başka mağazalara sattıklarını ve paraları eğlence mekanlarında harcadıklarını anlattı.

Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.