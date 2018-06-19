Birahanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesindeki bir birahanenin kapanma saatinde gelip oturmak isteyen grup ile buna olumsuz yanıt veren işletme sahibi ve çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Sabit Arlı Caddesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Birahaneye gelen gruba, işletmeci kapanma saati olduğunu belirterek, oturamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma, tabancanın da kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, müşteri olarak gelen gruptan evli ve 2 çocuk babası Enver Sezgin (23), vücuduna isabet eden 6 kurşunla öldü. Olay sırasında tabancayla ateş açtığı öne sürülen işyeri çalışanı Mehmet G. (24) ise kalçasına isabet eden bir kurşunla yaralandı. Mehmet G., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İşletme sahibi ile işyerine müşteri olarak gelen gruptaki diğer kişiler, olaydan sonra kaçtı. Polis, kavgaya karışan kişilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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