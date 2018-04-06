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‘Birçok kişinin canını yaktım’ dedi, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Antalya’da borsada 5 milyon lirayı kaybettiği gerekçesiyle ‘birçok kişinin canını yaktım’ diyerek kendisini ihbar eden stajyer avukat savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra apartmanın 9’uncu katından aşağı atladı.

Antalya’da borsada 5 milyon lirayı kaybettiği gerekçesiyle ‘birçok kişinin canını yaktım’ diyerek kendisini ihbar eden stajyer avukat savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra apartmanın 9’uncu katından aşağı atladı. Avukatlar Günü’nde kendisini ihbar eden genç adamın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.
Olay, Siteler Mahallesi 1346 Sokak Akdeniz Konutlarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da stajyer avukat olduğu öğrenilen Seyhan Ö. (30), iddiaya göre başkalarına ait 5 milyon liraya yakın bir parayı borsada kaybettikten sonra 5 Nisan Avukatlar Günü’nde savcılığa giderek kendini ihbar etti. Ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyhan Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında herhangi bir şikayet olmadığı öğrenilen Seyhan Ö., evine gittikten sonra balkona çıkarak 9’uncu kattan atladı. Genç adamın yere düştüğünü gören site sakinleri durumu polis ve 112 acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Seyhan Ö’nün öldüğünü tespit etti.

“Şikayetlerini geri çekmişlerdi”
Olayı duyan genç avukat adayının yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Gencin karısı Esra Ö. uzun süre eşinin adını sayıklarken, anne de oğlunun cenazesine sarıldıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun cenazesi başında, ‘Şikayetlerini çekmişlerdi’ diyerek feryat eden babayı ise gencin diğer yakınları ile polisler sakinleştirdi.
Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olduğu öğrenilen Seyhan Ö’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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