Birecik'te arazi kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Mehmet Bozkurt (40) öldü, 6 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Abdallı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan birbirleriyle amca çocukları olan Bozkurt aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede tabanca, tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Bozkurt öldü, Hışman, Halil, Yusuf, Cengiz, Zeliha ve Halil Bozkurt ise yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından mahallede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.
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