Birecik'te cinayet şüphelisi tutuklandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, kardeşi Yusuf ile yengesi Fatma'yı tabancayla yaralayıp, yeğeni İbrahim Halil Erdoğan'ı (28) öldürdüğü ileri sürülen Abdulkadir Erdoğan tutuklandı.
Dün gece Birecik’in Kural Mahallesi’nde meydana gelen olayda Abdulkadir Erdoğan, ailevi mesele yüzünden tartıştığı kardeşi Yusuf, yengesi Fatma ve yeğeni İbrahim Halil Erdoğan'a tabancayla ateş açarak yaraladı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eczacı İbrahim Halil Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak ölmüştü. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Abdulkadir Erdoğan ise jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma tarafından sorgulaması tamamlanan Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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