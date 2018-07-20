Birecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 02 AAE 108 ile 06 DD 0193 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mahmut Kartal ile İbrahim Halil Eskin, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise 112 Acil servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

