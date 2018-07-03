Birecik'te otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan Mustafa Karacan öldü, sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Birecik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Burhan Bozkaya yönetimindeki 33 NEV 69 plakalı otomobil, Birecik gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bozkaya yaralanırken, yanında bulunan Mustafa Karacan yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Mustafa Karacan'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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