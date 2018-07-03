HABER

Birecik'te otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan Mustafa Karacan öldü, sürücü yaralandı.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan Mustafa Karacan öldü, sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Birecik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Burhan Bozkaya yönetimindeki 33 NEV 69 plakalı otomobil, Birecik gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bozkaya yaralanırken, yanında bulunan Mustafa Karacan yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Mustafa Karacan'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
8 saniyede bilgisayar çaldı, 5 ay sonra yakalandı8 saniyede bilgisayar çaldı, 5 ay sonra yakalandı
Kanyonda kaybolan tur rehberini arama çalışması sürüyorKanyonda kaybolan tur rehberini arama çalışması sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.