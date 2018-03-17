Birecik'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Birecik karayolunun 68'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Beşir İbrahim'in kullandığı 63 MA 0321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Beşir İbrahim ile yanında bulunan Muhammed Behe yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Beşir İbrahim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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