Birecik'te otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Kazada Özlem Taşönü hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik’in Geçittepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Siraç Odabaşı yönetimindeki 21 NA 393 plakalı otomobil, Mustafa Kurt yönetimindeki 27 SN 223 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Özlem Taşönü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Siraç Odabaşı ile Mehmet Morgay ve Ceyhan Özdemir ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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