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Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 23:14 | Son Güncelleme

SELE KAPILIP KAYBOLAN KIZIN CESEDİ BULUNDU Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında sel sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Teknur Karayılan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

SELE KAPILIP KAYBOLAN KIZIN CESEDİ BULUNDU
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında sel sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Teknur Karayılan’ın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, 3 saat süren çalışmalar sonucu kızın cesedini sele kapıldığı yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında buldu. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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