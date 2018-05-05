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Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 22:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, sel sularına kapılan 13 yaşındaki Teknur Karayılan kayboldu. Küçük kızın bulunması için AFAD ekipleri seferber oldu.

Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, sel sularına kapılan 13 yaşındaki Teknur Karayılan kayboldu. Küçük kızın bulunması için AFAD ekipleri seferber oldu.
Birecik ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçeye bağlı Konak Mahallesi Sakaltutan mezrasında Teknur Karayılan sel sularına kapılarak kayboldu. Yaşanan sel nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kız çocuğunun bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kaybolduBirecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kaybolduBirecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kaybolduBirecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu

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