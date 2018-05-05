Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu

SELE KAPILIP KAYBOLAN KIZIN CESEDİ BULUNDU Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında sel sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Teknur Karayılan’ın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, 3 saat süren çalışmalar sonucu kızın cesedini sele kapıldığı yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında buldu. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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