HABER

Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

SELE KAPILIP KAYBOLAN KIZIN CESEDİ BULUNDU Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında sel sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Teknur Karayılan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

SELE KAPILIP KAYBOLAN KIZIN CESEDİ BULUNDU Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında sel sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Teknur Karayılan’ın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, 3 saat süren çalışmalar sonucu kızın cesedini sele kapıldığı yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında buldu. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!
Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıtMuharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt
YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks cipin bagajından fışkırdı! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajından fışkırdı! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Kocaeli'de lunaparkta dehşet! Küçük çocuğun ayağı koptu!

Kocaeli'de lunaparkta dehşet! Küçük çocuğun ayağı koptu!

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.