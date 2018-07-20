Birecik'te yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi, itfaiye merdivenle evden çıkardı.
Yangın, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Köprü Apartmanı'nda meydana geldi. 3’üncü katta oturan Mehmet Darıcı’nın evinde klimadan dolayı yangın çıktı. Evden sızan dumanları gören komşular itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi yangın merdiveniyle bulunduğu yerden kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişilik aile, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri ise, evde çıkan yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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