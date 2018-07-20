Birecik'te yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi, itfaiye merdivenle evden çıkardı. Yangın, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Köprü Apartmanı'nda meydana geldi. 3’üncü katta oturan Mehmet Darıcı’nın evinde klimadan dolayı yangın çıktı. Evden sızan dumanları gören komşular itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi yangın merdiveniyle bulunduğu yerden kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişilik aile, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri ise, evde çıkan yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış
Konya'da kendisine tokat atan hamile yengesini öldürdü
Reuters duyurdu! Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede 'koyun vebası' karantinası
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Irak'ta protestocular İran sınırına giden yolu trafiğe kapattı
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum