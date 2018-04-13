Biri binbaşı 22 askere FETÖ’den gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 18 ilde ikameti bulunan 1’i muvazzaf binbaşı toplam 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada; ikametleri; Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Trabzon illerinde olan 1’i muvazzaf binbaşı, 3 muvazzaf teğmen, 2’si ihraç 12 astsubay, 4 uzman jandarma çavuş ve 2 uzman erbaş olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.