HABER

Biri kadın 2’si kız 3 kişiyi bir evde zorla alıkoyan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 09:47 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde biri kadın ikisi kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bir evde zorla alıkoyan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erenköy mahallesinde A.D.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde biri kadın ikisi kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bir evde zorla alıkoyan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erenköy mahallesinde A.D. (29) isimli şahsın evinde ikisi kız çocuğu biri kadın olmak üzere 3 kişiyi zorla alıkoyduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada S.G. ve K.G. isimli kız kardeşler ile G.Ç. isimli kadını buldu. Evde bulunan A.D.’nin yanı sıra S.Y. (23) ve B.K (22) isimli şahıslar olayla ilgili gözaltına alınırken, mağdur kadın ve kızlar Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenelerinin ardından ileri tetkik için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, kadın ve kızlara uyuşturucu verilerek cinsel tacizde bulunulduğu iddia edildi.
Öte yandan kurtarılan kadın ve kızlar ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edilirken, A.D., B.K. ve S.Y. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlar Tiyatrosu, yardım için sahneye çıkıyor

Kadınlar Tiyatrosu, yardım için sahneye çıkıyor

Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.