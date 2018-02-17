Biri kadın 2’si kız 3 kişiyi bir evde zorla alıkoyan şahıslar yakalandı

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde biri kadın ikisi kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bir evde zorla alıkoyan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erenköy mahallesinde A.D. (29) isimli şahsın evinde ikisi kız çocuğu biri kadın olmak üzere 3 kişiyi zorla alıkoyduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada S.G. ve K.G. isimli kız kardeşler ile G.Ç. isimli kadını buldu. Evde bulunan A.D.’nin yanı sıra S.Y. (23) ve B.K (22) isimli şahıslar olayla ilgili gözaltına alınırken, mağdur kadın ve kızlar Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenelerinin ardından ileri tetkik için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, kadın ve kızlara uyuşturucu verilerek cinsel tacizde bulunulduğu iddia edildi.

Öte yandan kurtarılan kadın ve kızlar ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edilirken, A.D., B.K. ve S.Y. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.