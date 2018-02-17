Biri kadın 2’si kız 3 kişiyi bir evde zorla alıkoyan şahıslar yakalandı

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde biri kadın ikisi kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bir evde zorla alıkoyan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erenköy mahallesinde A.D. (29) isimli şahsın evinde ikisi kız çocuğu biri kadın olmak üzere 3 kişiyi zorla alıkoyduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada S.G. ve K.G. isimli kız kardeşler ile G.Ç. isimli kadını buldu. Evde bulunan A.D.’nin yanı sıra S.Y. (23) ve B.K (22) isimli şahıslar olayla ilgili gözaltına alınırken, mağdur kadın ve kızlar Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenelerinin ardından ileri tetkik için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, kadın ve kızlara uyuşturucu verilerek cinsel tacizde bulunulduğu iddia edildi.
Öte yandan kurtarılan kadın ve kızlar ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edilirken, A.D., B.K. ve S.Y. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!
Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı
Mavi Balina oyunu intihara mı sürükledi? Bolu'da korkunç olay
BM'den korkutan Suriye uyarısı
Rusya uyardı ve dikkat çekti: ABD'nin YPG planı...
Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum