Biri oyaladı, diğeri kasayı soydu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir konfeksiyon mağazasına gelen 2 kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasadaki paraları ve cep telefonunu çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 21 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapma bahanesiyle konfeksiyon mağazasına gelen bir kişi, iş yeri sahibi kadına iyi derece Türkçe bilmediğini belirtip, işyerinin önündeki kıyafetlerden almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi de bu kişiyle birlikte dışarı çıktı. Bu sırada iş yerine gelen başka bir kişi de etrafı kontrol ettikten sonra, kasadaki ve kadının çantasındaki paralar ile tezgahtaki cep telefonunu alıp çıktı. Kadını oyalayan diğer kişi de alışveriş yapmadan ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İçeri girdiğinde para ve cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis, 3 bin 500 lira değerinde para ve cep telefonunu çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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