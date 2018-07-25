HABER

Biri oyaladı, diğeri kasayı soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

KONYA'da bir konfeksiyon mağazasına gelen 2 kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasadaki paraları ve cep telefonunu çaldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir konfeksiyon mağazasına gelen 2 kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasadaki paraları ve cep telefonunu çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. ​Olay, 21 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapma bahanesiyle konfeksiyon mağazasına gelen bir kişi, iş yeri sahibi kadına iyi derece Türkçe bilmediğini belirtip, işyerinin önündeki kıyafetlerden almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi de bu kişiyle birlikte dışarı çıktı. Bu sırada iş yerine gelen başka bir kişi de etrafı kontrol ettikten sonra, kasadaki ve kadının çantasındaki paralar ile tezgahtaki cep telefonunu alıp çıktı. Kadını oyalayan diğer kişi de alışveriş yapmadan ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İçeri girdiğinde para ve cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis, 3 bin 500 lira değerinde para ve cep telefonunu çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Biri oyaladı, diğeri kasayı soyduBiri oyaladı, diğeri kasayı soydu
Leyla cinayetinde tutuklanan kuzenin tahliye talebine retLeyla cinayetinde tutuklanan kuzenin tahliye talebine ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.