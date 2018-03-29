Birinci kattan atlayan mahkumun kaçma anı kamerada

Beyoğlu’nda tedavi ettirilmek için getirildiği hastanenin birinci katından atlayan mahkum kayıplara karıştı. Mahkumun birinci kattan atladığı ve jandarmanın kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine jandarma eşliğinde gelen Mücahit Coşar isimli mahkum, doktor odasının bulunduğu birinci kattan atlayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerinin kovaladığı şahıs kayıplara karıştı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan mahkum kayıplara karışırken, kaçış anı kameralara yansıdı.