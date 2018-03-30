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Birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 23:17 | Son Güncelleme

Adana’da birinci kattan aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandıOlay, Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi 4701 sokakta meydana geldi.

Adana’da birinci kattan aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi 4701 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki S.Ç. evlerinin birinci katından aşağı düştü. Durumu fark eden anne ve babası oğullarını özel bir hastaneye kaldırdı. Daha sonra S.Ç. Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. S.Ç.’in tedavisi devam ederken durumun ağır olduğu öğrenildi.

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