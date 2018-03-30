Birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana’da birinci kattan aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi 4701 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki S.Ç. evlerinin birinci katından aşağı düştü. Durumu fark eden anne ve babası oğullarını özel bir hastaneye kaldırdı. Daha sonra S.Ç. Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. S.Ç.’in tedavisi devam ederken durumun ağır olduğu öğrenildi.