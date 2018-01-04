Birinci kattan düşen inşaat işçisi, öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çalıştığı iki katlı inşaatın 1'inci katından düşen inşaat işçisi İsa Demir (38), hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Aşağıçandır köyünde meydana geldi. Hamdi Ardıç'a ait 2 katlı binanın inşaatında çalışan İsa Demir, kalıpları sökerken dengesini kaybedip beton merdivenin üzerine düştü. Mesai arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in yaşımını yitirdiği saptandı.
İsa Demir'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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