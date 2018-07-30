Birliğine teslim olmak için çıktı, kayboldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Belen ilçesinde ailesinin yanında dağıtım iznini kullandıktan sonra birliğine teslim olmak için yola çıkan er Kemal Yılan'dan (20), 3 aydır haber alınamıyor.
Dağıtım izni için 3 ay önce ailesinin yaşadığı Belen ilçesine gelen Kemal Yılan, Tunceli'deki usta birliğine teslim olmak üzere, anne ve babasıyla vedalaşıp yola çıktı. İddiaya göre, birliğine teslim olmayan Kemal Yılan'dan ailesi bir daha haber alamadı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Ayfer Yılan, "Gece gündüz oğlumun yolunu gözlüyorum. Ben asker anası olmak istiyorum. Buradan sesimi duyan kim varsa Allah rızası için yardım etsin. İskenderun'da işi olduğunu, oradan binip askere, birliğine teslim olmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir kızı seviyordu. Kızı hiç görmedim, sadece oğlum durumu bana anlattı, ben de 'Askerden sonra yüzük takarız' dedim. Kızın isminin sadece Zeynep olduğunu biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyoruz" dedi.
Baba Alaattin Yılan da oğlunun birliğine teslim olmadığını belirterek, "Oğluma ulaşamıyoruz. Çocuğumuzun bir kız ile fotoğrafı var. Şüphelendiğimiz tek şey, bu kızla kaçmışsa ailesi buna zarar vermiş mi, çocuğum yaşıyor mu, bildiğimiz hiçbir şey yok. Komutanlarıyla görüştüm, birliğine katılmamış. Gerçekten çok kötü durumdayız. Oğlum yaşıyorsan bize bir telefon aç" diye konuştu.
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