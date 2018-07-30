HABER

Birliğine teslim olmak için çıktı, kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

HATAY'ın Belen ilçesinde ailesinin yanında dağıtım iznini kullandıktan sonra birliğine teslim olmak için yola çıkan er Kemal Yılan'dan (20), 3 aydır haber alınamıyor.

Birliğine teslim olmak için çıktı, kayboldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Belen ilçesinde ailesinin yanında dağıtım iznini kullandıktan sonra birliğine teslim olmak için yola çıkan er Kemal Yılan'dan (20), 3 aydır haber alınamıyor.
Dağıtım izni için 3 ay önce ailesinin yaşadığı Belen ilçesine gelen Kemal Yılan, Tunceli'deki usta birliğine teslim olmak üzere, anne ve babasıyla vedalaşıp yola çıktı. İddiaya göre, birliğine teslim olmayan Kemal Yılan'dan ailesi bir daha haber alamadı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Ayfer Yılan, "Gece gündüz oğlumun yolunu gözlüyorum. Ben asker anası olmak istiyorum. Buradan sesimi duyan kim varsa Allah rızası için yardım etsin. İskenderun'da işi olduğunu, oradan binip askere, birliğine teslim olmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir kızı seviyordu. Kızı hiç görmedim, sadece oğlum durumu bana anlattı, ben de 'Askerden sonra yüzük takarız' dedim. Kızın isminin sadece Zeynep olduğunu biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyoruz" dedi.
Baba Alaattin Yılan da oğlunun birliğine teslim olmadığını belirterek, "Oğluma ulaşamıyoruz. Çocuğumuzun bir kız ile fotoğrafı var. Şüphelendiğimiz tek şey, bu kızla kaçmışsa ailesi buna zarar vermiş mi, çocuğum yaşıyor mu, bildiğimiz hiçbir şey yok. Komutanlarıyla görüştüm, birliğine katılmamış. Gerçekten çok kötü durumdayız. Oğlum yaşıyorsan bize bir telefon aç" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Birliğine teslim olmak için çıktı, kaybolduBirliğine teslim olmak için çıktı, kaybolduBirliğine teslim olmak için çıktı, kaybolduBirliğine teslim olmak için çıktı, kayboldu

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
geniş haber// Esenler'de yolcu otobüsünde yangıngeniş haber// Esenler'de yolcu otobüsünde yangın
KKTC'li kadın yazarın polisiye romanı 'Çünkü' raflardaKKTC'li kadın yazarın polisiye romanı 'Çünkü' raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

İlginizi Çekebilir

Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var

Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Tecavüzcü kocadan mide bulandıran savunma! 'Boşanacağız senden hatıra kalsın'

Tecavüzcü kocadan mide bulandıran savunma! 'Boşanacağız senden hatıra kalsın'

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi

Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kuşadası’nda turist otobüsüne molotoflu saldırı

Kuşadası’nda turist otobüsüne molotoflu saldırı

Gaziantep'te esnaf kavgası: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te esnaf kavgası: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!

Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.