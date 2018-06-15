HABER

Birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancayla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

İZMİT'te, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan Sebahattin A.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan Sebahattin A. (44), yaralandı. Yaralanan Sebahattin A., tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin A. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı arasında tartışma çıktı. Arkadaşı tabancasını çıkararak Sebahattin A.'nın bacaklarına ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Sebahattin A., olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Sebahattin A.'yı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Dağda kaybolan 3 kardeşi, jandarma bulduDağda kaybolan 3 kardeşi, jandarma buldu
Şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandıŞarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de vahşet! Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar

Çanakkale'de vahşet! Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar

Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.