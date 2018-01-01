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Birlikte ava çıktığı kardeşini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 11:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, Yılmaz Avcı (51), birlikte ava çıktığı kardeşi Bülent Avcı'yı (37) av tüfeğiyle yanlışlıkla vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yılmaz Avcı, kardeşi Bülent Avcı ile birlikte Akalan Mahallesi'ndeki evlerinden avlanmak için kırsal Çambel Mahallesi'ne gitti. Yılmaz Avcı, av sırasında kendisine ait ruhsatlı tüfeği, duyduğu sesi tavşan sanarak ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Bülent Avcı'nın kalça ve bel kısmına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada vücudundaki saçmalar çıkarılan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kardeşini yanlışlıkla vuran Yılmaz Avcı, olay sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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