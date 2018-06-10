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Birlikte çalıştığı boyacı arkadaşını bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ortak kadın arkadaşlarının evinde çıkan kavgada, Mehmet Ç. (47), kendisi gibi boya- badana işleriyle uğraşan arkadaşı Ertürk M.'yi (45) bıçakla yaraladı.

Birlikte çalıştığı boyacı arkadaşını bıçakla yaraladı

Cihan KAYA/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ortak kadın arkadaşlarının evinde çıkan kavgada, Mehmet Ç. (47), kendisi gibi boya- badana işleriyle uğraşan arkadaşı Ertürk M.'yi (45) bıçakla yaraladı. Ertürk M., hastaneye kaldırılırken, polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Ç. ise tutuklandı.
Seydikemer'de boya ve badana işleriyle uğraşan Ertürk M., dün saat 14.00 sıralarında, Menekşe Mahallesi'ndeki kadın arkadaşının evine gitti. Bu sırada aynı eve, birlikte boyacılık yaptığı arkadaşı Mehmet Ç. de geldi. İkili arasında, iddiaya göre, kadın arkadaşları yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Ç., mutfaktan aldığı bıçakla Ertürk M.'yi, kadın arkadaşı ve onun 7 ile 9 yaşlarındaki torunlarının gözü önünde yaraladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Ertürk M., kanlar içinde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Namık Kemal Bulvarı'nda bulunan evine gitti. Ertürk M.'yi kanlar içinde gören komşuları, sağlık ekibine haber verdi. Ertürk M., sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertürk M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı. Hakkında daha önce 'uyuşturucu satmak' suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası da bulunan Mehmet Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Birlikte çalıştığı boyacı arkadaşını bıçakla yaraladı

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