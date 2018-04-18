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Birlikte yaşadığı Azeri kadını döverek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Türkay İseyeva'nın (33) kaldığı apart dairede dövülerek, öldürülmüş bulunmasıyla ilgili, birlikte yaşadığı Mertkan Öztürk (28) gözaltına alındı.

Birlikte yaşadığı Azeri kadını döverek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Türkay İseyeva'nın (33) kaldığı apart dairede dövülerek, öldürülmüş bulunmasıyla ilgili, birlikte yaşadığı Mertkan Öztürk (28) gözaltına alındı. Kavga ettiği İseyeva'nın merdivenden düştüğünü ileri süren Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 1018 Sokak'ta meydana geldi. Azerbeycan uyruklu, 2 çocuk annesi Türkay İseyeva, kaldığı apart dairede, komşuları tarafından ölü bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İseyeva'nın dövülerek, öldürüldüğü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise Azeri İseyeva'yı birlikte yaşadığı Mertkan Öztürk'ün öldürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Öztürk, ifadesinde, kavga ettiği İseyeva'nın merdivenden düştüğünü, daha sonra kalkarak, alt kattaki arkadaşının dairesine girdiğini öne sürdü. Öztürk, eve gelmemesi üzerine alt kata inerek, yukarı çıkardığı İseyeva'nın yatağa girip, uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını söyledi. Sağlık ekibini arayıp, ambulans istediğini de kaydeden Öztürk, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mertkan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DÖVÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Polisin, olayla ilgili apartta kalanların ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği belirtildi. Apartta kalanların, ifadelerinde, Mertkan Öztürk'ün, Türkay İseyeva'yı daha önce de birçok kez dövdüğünü; ancak Azeri kadının polise şikayet başvurusunda bulunmadığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan yapılan ön otopside, Türkay İseyeva'nın merdivenden düşmediğinin, darp nedeniyle vücudunun büyük bölümünde morluklar oluştuğunun ve dövülme sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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Birlikte yaşadığı Azeri kadını döverek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandıBirlikte yaşadığı Azeri kadını döverek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

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