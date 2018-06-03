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Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'Elektrik çarptı' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, İbrahim Elesvad (26), birlikte yaşadığı Fatma Fağırci'yi (26), kabloyla boğarak öldürdü.

Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'Elektrik çarptı' dedi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, İbrahim Elesvad (26), birlikte yaşadığı Fatma Fağırci'yi (26), kabloyla boğarak öldürdü. Jandarmaya "Elektrik çarptı" diyen Elesvad'ın cinayeti işlediği, otopside ortaya çıktı. Suçunu itiraf etmek zorunda kalan Elesvad'ın kıskançlık krizine girdiği öğrenildi.
Olay, Antalya’nın Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Suriyeli İbrahim Elesvad, nikahsız birlikte yaşadığı Fatma Fağırci’nin cep telefonu kayıtlarından kendisini aldattığı yönünde şüphelendi. Şüphe üzerine Fağırci ile tartışan İbrahim Elesvad, eline geçirdiği su ısıtıcısının kablosu ile kadını boğdu.
'ELEKTRİK ÇARPTI' YALANI
İbrahim Elesvad jandarmayı arayarak, Fağırcı'nın elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söyleyerek, yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evde inceleme yaptıktan sonra kadının cansız bedenini otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderdi.
Ölümü şüpheli bulan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ilk otopsiye girerek soruşturmayı derinleştirdi. Genç kadının ölümünde boğulmanın etkili olduğu yönünde rapor verilmesi üzerine cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Elesvad, suçunu itiraf etti.
Gözaltına alındıktan sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ilk sorgusu tamamlanan İbrahim Elesvad, Kumluca İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkarılırken, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna yanıt vermedi.

FOTOĞRAFLI

Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'Elektrik çarptı' dediBirlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'Elektrik çarptı' dedi

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