HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı (38) boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Osman Aslan (68), 15 yıl hapse mahkum edildi.

Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı (38) boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Osman Aslan (68), 15 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Osman Aslan, öldürülen Nazmiye Yıldız'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Osman Aslan, uzun süredir ilişki yaşadığı Nazmiye Yıldız'a farklı zamanlarda toplam 95 bin lira verdiğini, Yıldız'ın kendisinden sürekli para istediğini ileri sürdü. Olay günü de yine para istediği için tartıştıkları iddiasında bulunan Aslan, pişman olduğunu söyledi.
'ELİNİ ISIRMIŞ, CANI ACIYINCA BICAĞI SAVURMUŞ' İDDİASI
Sanık avukatları Mahmut Akar ile Şali Arslan ise olay günü Nazmiye Yıldız ile Osman Aslan'ın kavga ettiğini belirterek, "Maktul, müvekkilimin elini ısırınca, canı yanmıştır ve cebindeki 'Serik çakısı' denilen bıçağı rastgele savurmuştur. Müvekkilimiz ayrıca olay günü gece boyunca uyuyamamış ve vicdan azabından dolayı kendisini ihbar etmiştir" dedi.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Osman Aslan'ın, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsini istedi. Savcı, sanığın, cinayeti haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmasını talep etti. Son sözü sorulan Osman Aslan, cinayeti isteyerek işlemediğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, önce ömür boyu hapsine karar verdiği sanığın cezasını, 'ağır tahrik' hükümlerini uygulayarak, 15 yıla indirdi.
Osman Aslan, Döşemealtı ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 3 yıl birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı 28 Ekim 2017 tarihinde, boğazını keserek öldürmüş, suç aletini de su kuyusuna atmıştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapisBirlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Pazarcık'ta 5 tüfek ele geçirildiPazarcık'ta 5 tüfek ele geçirildi
Suruç'ta 33 kişinin öldüğü saldırı davasında tutuklu sanık konuşmadıSuruç'ta 33 kişinin öldüğü saldırı davasında tutuklu sanık konuşmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Makam odasında ilginç görüntü

Makam odasında ilginç görüntü

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.