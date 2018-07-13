Birlikte yaşadığı kadının eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının eşi Ecevit Çelik'i (44) bıçaklayarak öldüren O.Ç. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Çiftlik Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Ecevit Çelik, kendisini terk eden 1 çocuğunun annesi eşi G.Ç.'nin birlikte olduğunu ileri sürdüğü O.Ç ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Ecevit Çelik'i ağır yaraladı. Çiftlik Devlet Hastanesi'ne götürülen Çelik, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan O.Ç., Divarlı köyü Güzelyurt yolu civarındaki ormanlık alanda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Bursa'da rehine krizi! Polise ateş açtı
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti
Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim
Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Yüzünün yarısı 20 yıl daha hızlı yaşlandı!
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum