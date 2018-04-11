HABER

Birlikte yaşadığı kişinin 28 bin 500 lirasını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir kişi, birlikte yaşadığı kişinin 28 bin 500 lirasını çalan şüpheli kayıplara karıştı.Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de bir kişi, birlikte yaşadığı kişinin 28 bin 500 lirasını çalan şüpheli kayıplara karıştı.
Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesinde yaşandı. H.Y. isimli kişi, evinde bulunan 28 bin 500 lirasının birlikte yaşadığı Ö.K. tarafından çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Şüpheli Ö.K.’nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP’yi karıştıran anket tartışmasıCHP’yi karıştıran anket tartışması
İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.