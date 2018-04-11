Birlikte yaşadığı kişinin 28 bin 500 lirasını çaldı

Eskişehir’de bir kişi, birlikte yaşadığı kişinin 28 bin 500 lirasını çalan şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesinde yaşandı. H.Y. isimli kişi, evinde bulunan 28 bin 500 lirasının birlikte yaşadığı Ö.K. tarafından çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Şüpheli Ö.K.’nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.