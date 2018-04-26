HABER

Bisiklet hırsızını kovaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

ADANA'da Fırat T. (33), girdiği müstakil evin bahçesindeki bisikleti çaldı.

Bisiklet hırsızını kovaladılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Fırat T. (33), girdiği müstakil evin bahçesindeki bisikleti çaldı. Ev sahipleri, fark ettikleri Fırat T.'yi yakalayabilmek için uzun süre peşinden koştu.
Olay, Yüreğir ileçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde sokakta dolaşan Fırat T., iki katlı evin bahçe kapısından girip, içerideki bisikleti çaldı. Gelen sesleri duyan ev sahipleri, dışarı çıktı, hırsızı fark edip peşine düştü. Hırsız, çaldığı bisikletle uzaklaştı. Ev sahipleri sokak sokak dolaşıp, hırsızı ararken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin Fırat T. olduğunu saptadı. Kısa sürede yakalanan Fırat T., emniyetteki sorgusunda bisikleti tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat T., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Bisiklet hırsızını kovaladılarBisiklet hırsızını kovaladılarBisiklet hırsızını kovaladılar

Tosun'un aşk üçgeniTosun'un aşk üçgeni
Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindiCumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Fatih’teki gaspçı dehşetinin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Fatih’teki gaspçı dehşetinin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Fatih’teki cinayetin şüphelisi gözaltına alındı

Fatih’teki cinayetin şüphelisi gözaltına alındı

Servis minibüsü 20 metreden uçtu

Servis minibüsü 20 metreden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.