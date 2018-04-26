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Bisiklet hırsızını kovaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

ADANA'da Fırat T. (33), girdiği müstakil evin bahçesindeki bisikleti çaldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Fırat T. (33), girdiği müstakil evin bahçesindeki bisikleti çaldı. Ev sahipleri, fark ettikleri Fırat T.'yi yakalayabilmek için uzun süre peşinden koştu.

Olay, Yüreğir ileçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde sokakta dolaşan Fırat T., iki katlı evin bahçe kapısından girip, içerideki bisikleti çaldı. Gelen sesleri duyan ev sahipleri, dışarı çıktı, hırsızı fark edip peşine düştü. Hırsız, çaldığı bisikletle uzaklaştı. Ev sahipleri sokak sokak dolaşıp, hırsızı ararken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin Fırat T. olduğunu saptadı. Kısa sürede yakalanan Fırat T., emniyetteki sorgusunda bisikleti tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat T., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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