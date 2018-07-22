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Bisiklet hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

KARTAL'da iki kişi girdikleri apartmanda bisikleti çalıp kaçtılar.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da iki kişi girdikleri apartmanda bisikleti çalıp kaçtılar. Olay, geçtiğimiz Salı günü Atalar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı apartmana gelen iki kişi önce etrafı kontrol etti. Daha sonra apartmanın güvenlik kameralarını fark etmesiyle yüzlerini kapatarak içeriye girdi. Giriş katına giren iki kişi bisikletlerin bulunduğu yere giderek bisikletleri bağlı olup olmadığını kontrol etti. Gözüne kestirdiği bisikleti çıkarmak için yaklaşık sekiz dakika uğraştı. Bağlı olduğu yerden bisikleti çıkararak binanın önünde bisiklete binerek hızla kaçtı.

Apartmanın içerisinden bisikletin çalınmasını anlatan Yiğit Pesen "Yeni aldığım bisikleti apartmanda kilitli şekilde duruyordu. İki hırsız apartmana girerek benim bisikletimin zincirini kopartıyor. Daha sonra bulunduğu yerden alıp kaçıyorlar. Emniyete gidip olayla ilgili ifade verdim. Yardımcı olacaklarını belirttiler" dedi.

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