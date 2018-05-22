Bisikleti yemeğe gitmek için çalmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da apartman girişindeki bisikleti çaldığı iddiasıyla yakalanan Halil A. (38), "Bisikleti yemeğe gitmek için çaldım, işim bittikten sonra aynı yere koymuş olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.
Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil A. apartman girişindeki kilitsiz durumdaki Abdullah Çavlak'a ait bisikleti çaldı. Bu sırada karşı binada akraba ziyaretinde olan Çavlak, zanlıyı görünce kovalamaya başladı. Uzun süre hırsızın peşinden koşan Çavlak, daha sonra polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğinin tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Halil A. yakalandı. Sorgusunda, uzun süredir işsiz olduğunu söyleyen Halil A., "Bisikleti yemeğe gitmek için çaldım, işim bittikten sonra aynı yere koymuş olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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