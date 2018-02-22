Bisikletiyle karşıya geçemedi

Düzce’de, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Sadullah S. idaresindeki 81 FN 072 plakalı otomobil, yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Hayrettin Şengür’e (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına çarpan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı Şengür, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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