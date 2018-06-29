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Bisikletle geldi motosikleti çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

BURSA'DA bisikletle gelen hırsız sokak üzerinde park edilen motosikleti çaldı.

Bisikletle geldi motosikleti çaldı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
BURSA'DA bisikletle gelen hırsız sokak üzerinde park edilen motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Hırsızlık olayı Yıldırım Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut Kara sabah motosikletle çocuğunu okula bırakıp evine döndü. Üstünü değişip işe gitmek için aşağıya inen Kara 10 dakika önce evinin önüne bıraktığı motosikletin olmadığını ve yerine bir bisiklet bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kara bir kişinin bisikletle gelip motosikletini çaldığını ve hırsızın motosikletin yerine bisikleti bıraktığını görünce polise haber verdi. Mahmut Kara “Sabah çocuğumu okula bırakıp eve geldim. Üstümü değişip işe gitmek için evden aşağıya indim 10-15 dakika önce bıraktığım motosiklet yerinde yoktu. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktım, bisikletle gelen hırsızın bisikleti bırakıp motosikleti alıp götürdüğünü gördüm. Polise haber verdim. Bisikleti polis merkezine teslim ettim ve motosikleti çalan kişinin yakalanması için şikayetçi oldum. Bir insanın emeğini çalmak bu kadar basit olmamalı. Ben bu kadar çalıştım, çabaladım bir motosiklet sahibi oldum. Emeğim 10 dakika içinde yok oldu. Motosikletimin bulunmasını istiyorum diye konuştu. Polis güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

fotoğraflı

Bisikletle geldi motosikleti çaldıBisikletle geldi motosikleti çaldı

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