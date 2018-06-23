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Bisikletle gezen İzzet, otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bisikletiyle gezerken otomobilin çarptığı İzzet Şenol (9), yaşamını yitirdi.

Bisikletle gezen İzzet, otomobilin çarpmasıyla öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bisikletiyle gezerken otomobilin çarptığı İzzet Şenol (9), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Taştepe mevkisinde meydana geldi. H.H.Ö. yönetimindeki plakası belirtilmeyen otomobil, bisikletiyle gezen İzzet Şenol'a çarptı. Ağır yaralanan İzzet Şenol, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü. Buradan SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen İzzet Şenol, kurtarılamadı. İzzet Şenol'un cenazesi, bugün öğle vakti Bağıllı köyünde toprağa verildi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Bisikletle gezen İzzet, otomobilin çarpmasıyla öldü

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