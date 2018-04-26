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Bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yüzüstü yatarak bisiklet kullanan grubun trafikteki tehlikeli oyunu adeta ölüme davetiye çıkardı.Olay, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gaziantep’te yüzüstü yatarak bisiklet kullanan grubun trafikteki tehlikeli oyunu adeta ölüme davetiye çıkardı.
Olay, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup gencin bisiklete yüzüstü uzanarak ilerlemesi trafiği tehlikeye soktu. Akan trafiğe rağmen adeta bisikletleri ile oyun oynayan gençler, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir bisikletli gencin ise trafikte ilerleyen araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Üzerine uzanarak kullandıkları bisikletleriyle tehlikeli hareketler yapan gençler, diğer sürücülerin de tepkisine neden oldu
Gençler, duydukları siren sesi üzerine doğrularak, bisikletlerini normal bir şekilde kullanmaya devam etti

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