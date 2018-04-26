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Bisikletli gençler otobüsün bagaj kapısına tutunarak yolculuk yaptı.

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir otobüsün bagaj kapısına tutunarak giden iki bisikletli, amatör kamera tarafından görüntüledi.Gaziantep İpekyolu Caddesi üzerinde iki bisikletli gencin şehir içi otobüsün bagaj kapısına tutunarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep’te bir otobüsün bagaj kapısına tutunarak giden iki bisikletli, amatör kamera tarafından görüntüledi.
Gaziantep İpekyolu Caddesi üzerinde iki bisikletli gencin şehir içi otobüsün bagaj kapısına tutunarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bisikletli gençlerin tehlikeye aldırış etmeden otobüsün arkasına tutunarak dakikalara yol alması dikkat çekti.
Akan trafiğe ve diğer araç sürücülerinin uyarılara rağmen gençler yolculuklarına devam etti

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