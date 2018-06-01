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Bisikletli tacizci adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 23:25 | Son Güncelleme

BİSİKLETLİ TACİZCİ TUTUKLANDI Antalya'da elektrikli bisikletle sokaklarda gezerek kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ü, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BİSİKLETLİ TACİZCİ TUTUKLANDI
Antalya'da elektrikli bisikletle sokaklarda gezerek kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ü, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.Ü., ifadesinde alkollü olduğunu, bu nedenle ne yaptığını hatırlamadığını iddia etti. Hakkında 9 lise öğrencisinin şikayette bulunduğu kaydedilen M.Ü., tutuklanarak Antalya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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