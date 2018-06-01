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Bisikletli tacizci adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen M.Ü.

Bisikletli tacizci adliyede

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen M.Ü. (38), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçen hafta Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organını teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu. Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.
EVİNDE YAKALANDI
Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ü. olduğunu belirledi. Yine teşhirden 5 suç kaydı olduğu tespit edilen M.Ü., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Bürosu ekipleri tarafından dün saat 15.30 sıralarında Etiler Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Otelde aşçılık yapan evli ve bir kız çocuğu babası M.Ü., gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin elektrikli bisikletine de el konuldu.
Sorgusunun ardından bugün Antalya Adliyesi'ne sevk edilen M.Ü., emniyetten çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. M.Ü.'den 9 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.

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Bisikletli tacizci adliyedeBisikletli tacizci adliyedeBisikletli tacizci adliyede

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Bisikletli tacizci adliyede/ Ek fotoğraflarBisikletli tacizci adliyede/ Ek fotoğraflar
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