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Bisikletli tacizci için 31 yıl hapis istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ekmek almaya giden kız çocuğu R.K.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da ekmek almaya giden kız çocuğu R.K. (8) ile Z.B.'ye (13) cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Mehmet Elibol'un (31), 31 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, Ocak ayında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi R.K. evden ekmek almak için çıktığı sırada Mehmet Elibol, küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başladı. Elibol, marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre çocukla yan yana yürüyen Mehmet Elibol, iddiaya göre daha sonra R.K.'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Elibol'u aynı mahallede yakaladı.

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet Elibol'un bir hafta önce de Z.B.'yi taciz ettiği belirlendi. Taciz anı sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tutuklanan Mehmet Elibol, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için hastaneye sevk edilen Mehmet Elibol, duruşmaya katılmadı. Savcı mütalaasında, sanığın R.K.'ye 'basit cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar, Z.B.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

BENZER SUÇLARDAN CEZA ALMIŞ

Mehmet Elibol'un, 2015 yılında benzer suçtan Antalya'da 45 yıl 6 ay hapis, 2008 yılında Burdur'da yine aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıktı. Elibol'un cezaevinden geçen yıl Temmuz ayı içinde çıktığı belirlendi.

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