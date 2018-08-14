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Bisikletten düşen çocuğun başına inşaat demiri saplandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

AMELİYATA AFAD EKİPLERİ DE GİRDİ Bisikletten düşerek başına inşaat demiri sağlanan Fırat Başaran, sevk edildiği hastanede ameliyata alındı.

AMELİYATA AFAD EKİPLERİ DE GİRDİ Bisikletten düşerek başına inşaat demiri sağlanan Fırat Başaran, sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. AFAD ekipleri de ameliyata girerek inşaat demirini çıkarmak için çalışmalara katıldı. AFAD, ameliyatta çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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