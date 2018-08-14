Bisikletten düşen çocuğun başına inşaat demiri saplandı(2)

AMELİYATA AFAD EKİPLERİ DE GİRDİ

Bisikletten düşerek başına inşaat demiri sağlanan Fırat Başaran, sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. AFAD ekipleri de ameliyata girerek inşaat demirini çıkarmak için çalışmalara katıldı. AFAD, ameliyatta çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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