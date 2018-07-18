Bisitletle dünya turuna çıkan 2 turiste yıldırım isabet etti: 1 ölü 

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Alman ve Fransız turistlerin üzerine, sağanak yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nde yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu Födisch Maxımılıan (27) yaşamını yitirirken, Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas (24) yara almadan kurtuldu.
Bisikletle dünya turuna çıkan ikisi de erkek Alman uyruklu Födisch Maxımılıan ile Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas, bugün Bulgaristan'dan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yoğun yağmurun etkili olduğu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine saat 16.30 sıralarında Kırklareli-Edirne karayolunun Kocahıdır Köyü kavşağına 500 metre mesafede yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maxımılıan, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maxımılıan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Arnaud Guillaume Bruyas ise ifadesine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Hayatını kaybeden Födisch Maxımılıan'ın cesedi ise Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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