HABER

Bitcoin ticareti yapan 2 imam görevden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 23:22 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.

Bitcoin ticareti yapan 2 imam görevden alındı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış B. hakkında internet üzerinden sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddiasıyla il müftülüğüne şikayette bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişin yaptığı soruşturmada ifadeleri alınan imam hatipler Mecit K. ve Satılmış B. görevinden alındı.
Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, 2 imam hatibin görevden alındığı doğrulayarak, "3-4 ay önce bir soruşturma oldu. O zaman alındılar. Doğrudur" dedi.
DİYANET CAİZ OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımının caiz olmadığını açıklamıştı.

FOTOĞRAFLI

Bitcoin ticareti yapan 2 imam görevden alındı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.