Bitki taşıyan TIR'dan kaçak puro çıktı

ANKARA (DHA) - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri İpsala Gümrük Kapısında ev bitkisi taşıdığı beyan edilen bir TIR'da değeri 1 milyon 100 bin TL olan 52 bin 600 adet kaçak puro ve bandrol ele geçirdi. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından, ALO 136 hattına gelen Türkiye'ye kaçak sigara getirileceğine yönelik ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Gümrük Muhafaza ekiplerince güzergâhları ve yükleri riskli değerlendirilen araçların Türkiye'ye girişleri takibe alındı. Bu araçlardan Hollanda'da çıkışlı ev bitkisi taşıdığı beyan edilen transit bir TIR, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı olarak aranmak üzere hangara götürüldü. Çekici ve dorsenin içinde yapılan aramada beyan edilmemiş koliler tespit edildi. Söz konusu kolilerde içlerinde kaçak olarak yurda sokulmaya çalışılan İtalya ve Küba menşeli purolar ile "Tabacuba" ve "Republica de Cuba" ibareli bandroller tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta ele geçirilen gümrüklenmiş değeri 1 milyon 100 bin lira olan 52 bin 600 adet puro ve bandrole el konuldu. Öte yandan TIR sürücüsü Ş.S. gözaltına alınarak olay hakkında İpsala Cumhuriyet Savcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.



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