Bitlis kırsalında bastığı cismin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Bitlis’in Mutki ilçesi kırsalında arkadaşları ile pancar toplamaya giden bir kişi, bastığı cismin patlaması soncu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yuvalıdam köyü kırsalında meydana geldi. Arkadaşları ile pancar toplamaya giden H.A. (30) isimli vatandaş, bastığı bir cismin patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay giden jandarma, H.A.’nın cenazesini alarak otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. H.A.’nın evli ve 4 çocuk babası olduğu belirtildi.