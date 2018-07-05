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Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

BİTLİS merkezli 11 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto örgüt mensubu askeri personelin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.  Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içindeki kripto örgüt mensubu askeri personelin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 11 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto örgüt mensubu askeri personelin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içindeki kripto örgüt mensubu askeri personelin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bitlis merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında yarbay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı kaydedildi. Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Ardışık arama/ankesör yöntemi ile tespiti yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu askeri personellerin yakalanmasına yönelik 04.07.2018 günü Bitlis Merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, icra edilen operasyon neticesinde aralarında Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf askeri personellerinde bulunduğu 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir."

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