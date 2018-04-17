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Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

Bitlis merkezli FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek, “İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda tespit edilen 22 emniyet personelinin açıkta ihraç yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 17 Nisan 2018 tarihinde ilimiz merkezli Eskişehir, Yozgat, Elazığ, Tokat ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

Bitlis merkezli FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek, “İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda tespit edilen 22 emniyet personelinin açıkta ihraç yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 17 Nisan 2018 tarihinde ilimiz merkezli Eskişehir, Yozgat, Elazığ, Tokat ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

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